«Локомотив» объявил состав на зимние сборы

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил состав на зимние тренировочные сборы. Первый сбор команды начнётся 11 января и пройдёт в ОАЭ. Уже сегодня железнодорожники, накануне прошедшие углублённое медицинское обследование (УМО), вылетят в Эмираты.

Вратари: Гильерме, Илья Лантратов, Даниил Худяков, Никита Матюнин.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Лукас Фассон, Станислав Магкеев, Марио Митай, Марк Мампасси, Иван Кузьмичёв, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Наир Тикнизян.

Полузащитники: Константин Марадишвили, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Михаил Щетинин, Даниил Куликов, Артём Карпукас.

Нападающие: Гирано Керк, Иван Игнатьев, Вильсон Изидор, Франсуа Камано, Марко Раконьяц.