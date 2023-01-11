«Урал» объявил о переходе защитника Герасимова в «КАМАЗ» на правах аренды
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Защитник «Урала» Алексей Герасимов перешёл в «КАМАЗ» на правах аренды, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023.
«Желаем Лёше регулярной и успешной игровой практики, и чтобы без травм!» — говорится в сообщении пресс-службы «Урала».
Герасимов находится в системе «Урала» с 2011 года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
«КАМАЗ» в 20 матчах набрал 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является калининградская «Балтика» (41). В следующем туре «КАМАЗ» сыграет с ульяновской «Волгой».
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