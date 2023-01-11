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Игонин: надеюсь, уровень менеджмента «Зенита» высок. Сомнений по переходу бразильцев нет

Игонин: надеюсь, уровень менеджмента «Зенита» высок. Сомнений по переходу бразильцев нет
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Бывший футболист «Зенита», а ныне генеральный секретарь Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин высказался о ситуации с игроками в клубе.

«Касаемо защитника, ситуация понятна — нужна замена Ловрену. Взяли молодого и перспективного защитника. Компетенция у него в любом случае должна быть, потому что в молодёжной сборной Бразилии выступать — это говорит о многом.

К сожалению, мы сейчас ограничены в возможностях покупки игроков, у нас не так много вариантов. Приходится действовать в таких условиях. Что касается такого количества легионеров в клубе, то, если футболисты приехали сюда повышать своё мастерство, — это одна история. Если они приезжают сюда на отдых и заработать денег, то это совсем другая история.

Надеюсь, что профессионализм и уровень менеджмента «Зенита» достаточно высоки, чтобы не совершать таких ошибок. Сейчас я вижу, что работает, поэтому больших сомнений на счёт перехода бразильцев у меня нет», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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