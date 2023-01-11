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Квинси Промес не приехал на медосмотр «Спартака»

Квинси Промес не приехал на медосмотр «Спартака»
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Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес не приехал на медосмотр команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ранее сообщалось, что футболист может пропустить первый сбор красно-белых в Эмиратах, который пройдёт с 13 по 27 января. Предполагается, что Промес не будет присутствовать и на втором сборе «Спартака», который также пройдёт в ОАЭ, но уже с 30 января по 11 февраля. Есть вероятность того, что форвард пропустит даже заключительный, третий зимний сбор в турецком Белеке. Причины возможного отсутствия Промеса на сборах точно неизвестны.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков.

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