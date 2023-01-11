Гвардиола: у меня есть несколько нелепых идей к матчу с «Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выбор состава команды на предстоящий матч английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».



«Хотелось бы, чтобы к матчу с «Юнайтед» у всех наших игроков было примерно равное количество сыгранных минут в среднем, потому что у меня есть несколько нелепых идей к матчу с ними.



У меня нет чёткого состава на матч с «МЮ». Я ещё не смотрел их последние игры. Нужно оценить, как они играют дома, меняют ли они что-то. Мне ещё нужно это изучить», – приводит слова Гвардиолы Daily Mail.



Встреча между «Сити» и «Юнайтед» состоится в субботу, 14 января, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток — в 15:30 мск.

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