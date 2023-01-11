Селихов — после медосмотра «Спартака»: отпуск прошёл супер!
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов после медосмотра в московском клубе поделился эмоциями от отпуска.
«Отпуск прошёл супер!» — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, в октябре прошлого года Селихов продлил контракт со «Спартаком». Нынешнее соглашение голкипера с красно-белыми рассчитано до 2025 года с возможностью продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне Селихов принял участие в 15 матчах РПЛ, в пяти из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.
Первый зимний тренировочный сбор «Спартака» пройдёт в ОАЭ с 13 по 27 января. Второй сбор московской команды также пройдёт в Эмиратах, но уже с 30 января по 11 февраля. Третий сбор состоится в турецком Белеке.
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