Широков: Дзюба не нужен «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА, а в «Факел» идти не хочет

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на новости о том, что клубы РПЛ не заинтересованы в услугах нападающего Артёма Дзюбы. 34-летний игрок после ухода из «Адана Демирспор» пребывает в статусе свободного агента.
«А куда его [Дзюбу] брать? В «Спартаке» не нужен, в «Зените» нет, ЦСКА нет. И куда идти? В «Факел», наверное, не хочет.
Поездка в Саудовскую Аравию к Криштиану? В его ситуации неплохой вариант, если предлагают — надо ехать. Для Артёма критично важно зацепиться сейчас за команду, потому что если перерыв будет больше полугода — уже тяжело вернуться на тот же уровень. Наверное, рано ему заканчивать — тем более по тому чемпионату, который сейчас мы наблюдаем. Для Артёма не проблема уйти в команду ниже уровнем и там себя проявить — он это уже делал, он знает, как действовать. Для «Сочи», наверное, было бы неплохо приобрести Артёма — если этого, конечно, хочет тренер», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
- 11 января 2023
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