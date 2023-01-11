Сын Бекхэма дебютировал за вторую команду «Брентфорда»

Нападающий Ромео Бекхэм дебютировал за «Брентфорд Б» в матче Кубка Лондона с клубом «Эрит энд Бельведер».



20-летний футболист начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 55-й минуте. Встреча завершилась победой дубля «Брентфорда» со счётом 3:2.



«Ромео действительно вёл нас вперёд. Он создал несколько действительно хороших моментов для команды. У него также была возможность забить гол. Я в восторге от него и от всей команды. Мы не сдавались и справились с этим испытанием», — приводит слова главного тренера второй команды «Брентфорда» Нила Макфарлейна пресс-служба клуба.



Напомним, 6 января «Брентфорд» арендовал Ромео Бекхэма до конца сезона. Права на 20-летнего Бекхэма принадлежат «Интер Майами» — команде, владельцем которой является его отец Дэвид Бекхэм.