Сын Бекхэма дебютировал за вторую команду «Брентфорда»

Нападающий Ромео Бекхэм дебютировал за «Брентфорд Б» в матче Кубка Лондона с клубом «Эрит энд Бельведер».
20-летний футболист начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 55-й минуте. Встреча завершилась победой дубля «Брентфорда» со счётом 3:2.
«Ромео действительно вёл нас вперёд. Он создал несколько действительно хороших моментов для команды. У него также была возможность забить гол. Я в восторге от него и от всей команды. Мы не сдавались и справились с этим испытанием», — приводит слова главного тренера второй команды «Брентфорда» Нила Макфарлейна пресс-служба клуба.
Напомним, 6 января «Брентфорд» арендовал Ромео Бекхэма до конца сезона. Права на 20-летнего Бекхэма принадлежат «Интер Майами» — команде, владельцем которой является его отец Дэвид Бекхэм.
- 11 января 2023
-
14:14
-
14:11
-
14:01
-
13:37
-
13:28
-
13:27
-
13:15
-
12:56
-
12:52
-
12:51
-
12:38
-
12:18
-
12:07
-
11:58
-
11:58
-
11:48
-
11:48
-
11:44
-
11:25
-
11:19
-
11:10
-
11:05
-
10:55
-
10:39
-
10:19
-
10:17
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
09:43
-
09:43
-
09:36
-
09:12
-
09:00
-
08:42