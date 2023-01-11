Полузащитник «Спартака» Литвинов: отлично отдохнул во время отпуска и набрался сил
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Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о прохождении медосмотра в московском клубе перед стартом зимних тренировочных сборов, а также поделился эмоциями от отпуска.
«Медосмотр прошёл удачно — всё в порядке. Отлично отдохнул во время отпуска и набрался сил», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Первый зимний тренировочный сбор «Спартака» пройдёт в ОАЭ с 13 по 27 января. Второй сбор московской команды также пройдёт в Эмиратах, но уже с 30 января по 11 февраля. Третий сбор состоится в турецком Белеке.
«Спартак» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (42).
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