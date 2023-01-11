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Кечинов: Промес и не полетит на сборы со «Спартаком», потому что могут экстрадировать

Кечинов: Промес и не полетит на сборы со «Спартаком», потому что могут экстрадировать
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о пропуске форвардом Квинси Промесом первого сбора красно-белых.

«Наверное, потому и не полетит, что могут экстрадировать. Но мы можем только гадать. Руководство «Спартака» делает всё, чтобы такого не случилось — потому и оставляют в Москве.

Зачем проводить тогда сборы в ОАЭ? Сборы планируются за полгода. Наверное, тогда не думали, что в Эмиратах могут экстрадировать гражданина Нидерландов. Как правило, начинаешь думать уже по факту. Сейчас менять что-то поздно.

Ничего страшного не вижу. Промес — лидер команды и ключевой футболист «Спартака». Будет работать с молодёжной командой. Если будет выполнять все требования, то в хорошем физическом состоянии должен подойти. Не думаю, что Абаскаль будет что-то кардинально менять в схеме «Спартака». Поэтому нет никакой аховой ситуации», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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