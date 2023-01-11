Зарема Салихова ответила Медведеву, упомянувшему «Спартак» при выборе разочарования года

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева, упомянувшего московский клуб при выборе разочарования года.

«Если спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием, значит, всё было не зря», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в интервью «Известиям» Медведев рассказал, что считает разочарованием первой части сезона-2022/2023 радость игроков «Спартака» в раздевалке при просмотре потасовки с футболистами санкт-петербургского клуба после завершения заключительного матча 2022 года. Напомним, потасовка произошла после финального свистка в матче группового этапа Кубка России. Встреча завершилась победой «Зенита» (0:0, 4:2 — по пенальти).