«Отмороженные люди». Широков — о реакции эстонцев на фото с Карпиным
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Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Роман Широков высказался о резонансной ситуации, участником которой стал главный тренер сборной России Валерий Карпин. Напомним, в декабре 2022 года бывший игрок сборной Эстонии Андрей Степанов выложил в одной из соцсетей фотографию с Карпиным, на которой также присутствуют другие члены эстонской сборной. Болельщики осудили своих футболистов за встречу с российским специалистом, а позже Эстонский футбольный союз принёс свои извинения общественности.
«В Эстонии футболистов заставили извиняться за фото с Карпиным? Там отмороженные люди. Мы на каких-то эстонцев будем ещё внимание обращать? Не надо вообще на это обращать внимание», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
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