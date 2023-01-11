«Челси» объявил об аренде Жоау Феликса

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил об аренде нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликса.

Арендное соглашение Феликса с «Челси» рассчитано до конца нынешнего сезона. Опция выкупа в контракте португальца с лондонским клубом не предусмотрена.

Ранее СМИ сообщали, что «Челси» заплатит мадридцам € 11 млн за аренду игрока до конца сезона, а также возьмёт на себя все расходы по зарплате Феликса.

Напомним, в 14 матчах за «Атлетико» во всех турнирах нынешнего сезона Феликс забил четыре гола и стал автором трёх результативных передач. На чемпионате мира в Катаре нападающий провёл четыре матча за сборную Португалии, отметился одним забитым мячом и дважды ассистировал партнёрам.

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