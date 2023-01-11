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Медведев ответил на вопрос, кто из летних новичков «Зенита» порадовал его

Медведев ответил на вопрос, кто из летних новичков «Зенита» порадовал его
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил итоги первой части сезона для клуба, а также отметил, какие новички, пришедшие летом 2022 года, оправдали ожидания.

«Первую часть сезона для «Зенита» оценю положительно: отрыв в шесть очков от ближайшего преследователя; высокая результативность, надёжная оборона; интересная, атакующая, разнообразная игра. Хотя отрыв мог бы быть и больше.

Кем из летних новичков особенно довольны? Команда хорошо укомплектована, неплохая глубина состава. Из новичков особенно порадовали Родригао и Густаво Мантуан. Предлагали ли Ловрену новый контракт? Условия, предложенные Ловрену «Лионом», оказались лучше для него», — приводят слова Медведева «Известия».

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