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Экс-игрок «ПСЖ» Хавьер Пасторе перешёл в «Катар»

Экс-игрок «ПСЖ» Хавьер Пасторе перешёл в «Катар»
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Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хавьер Пасторе заключил контракт с клубом «Катар», сообщает пресс-служба команды на странице в соцсетях.

Аргентинский футболист перешёл в «Катар» из испанского «Эльче». Детали сделки не сообщаются. Пасторе будет выступать за катарский клуб под седьмым номером.

Напомним, Пасторе играл за «ПСЖ» с 2011 по 2018 год. В составе французского клуба аргентинский полузащитник пять раз становился чемпионом Франции, также выиграл пять Суперкубков страны и Кубков французской лиги. В 2018 году Пасторе перешёл в «Рому», а через три года оказался в «Эльче». В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник принял участие лишь в одном матче. С 2010 по 2017 год Пасторе вызывался в национальную команду Аргентины.

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