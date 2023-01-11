Жоау Феликс прокомментировал переход в «Челси» на правах аренды

Португальский нападающий Жоау Феликс прокомментировал свой переход в лондонский «Челси». Напомним, игрок присоединился к «аристократам» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Полноценный контракт Феликса принадлежит мадридскому «Атлетико».
«Челси» — одна из величайших команд в мире. Я хочу помочь клубу в достижении целей. Я очень счастлив быть здесь и очень рад возможности сыграть на «Стэмфорд Бридж», — приводит слова Феликса официальный сайт «Челси».
Ранее СМИ сообщали, что «Челси» заплатит мадридцам € 11 млн за аренду игрока до конца сезона, а также возьмёт на себя все расходы по зарплате Феликса.
Напомним, в 14 матчах за «Атлетико» во всех турнирах нынешнего сезона Феликс забил четыре гола и стал автором трёх результативных передач. На чемпионате мира в Катаре нападающий провёл четыре матча за сборную Португалии, отметился одним забитым мячом и дважды ассистировал партнёрам.
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