Широков: ЧМ-2026 будет в США. Даже если перейдём в Азию, кто сказал, что нас пустят?

Бывший футболист сборной России Роман Широков поддержал решение РФС пока что не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По его мнению, переход в Азию не гарантирует сборной России участие в чемпионате мира — 2026.

«Как отнёсся к решению РФС пока что не идти в Азию? Отнёсся положительно. На данный момент не вижу смысла туда идти. Если кто-то этого захотел, то не предоставил расчётов — ни экономических, ни логистических. Нет ясности и с тем, примут ли нас в АФК — есть ли чёткая договорённость? Возможно, сначала следовали общему тренду на Азию, а потом кто-то подсказал, что необходимо подумать и всё взвесить. Да, наш бизнес переходит на Восток, но, может быть, не во всем следует идти по тренду? Что касается спортивной составляющей — допустим, мы играем отборочный турнир в Азии, проходим его, но ЧМ-2026 проходит в трёх странах, в том числе в США — кто сказал, что нас туда пустят?

Не вижу, как мы относимся к Азии — исторически, ещё как-то. Не дают играть в еврокубках? Но у нас и раньше толком играли там три команды. Мы в угоду нескольким командам 10 лет назад перешли на осень-весну, и это похоронило большую часть клубов, — как раз на той территории, которую можем назвать Азией. Давайте дальше следовать интересам трёх клубов», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».