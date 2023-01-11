Ле Гре отстранён от должности главы FFF после слов о Зидане и обвинений в домогательствах

Исполнительный комитет Федерации футбола Франции (FFF) принял решение отстранить Ноэля Ле Гре от должности президента организации, сообщает RMC Sport.



Временно исполняющим обязанности главы FFF будет вице-президент организации Филипп Диалло. Федерация футбола Франции проведёт проверку, по результатам которой будет принято решение о будущем Ле Гре. Ожидается, что проверка завершится к концу января.



Напомним, ранее Ле Гре жёстко ответил на вопрос об экс-игроке сборной Франции Зинедине Зидане в одном из своих интервью, заявив, что не стал бы брать трубку, если бы Зидан ему позвонил. Позже Ле Гре извинился перед бывшим футболистом. Также футбольный агент Соня Суид обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах.

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