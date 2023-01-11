«Валенсия» сделала предложение по аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пельистри

«Валенсия» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри. Об этом сообщает Relevo. По сведениям источника, испанский клуб намерен арендовать 21-летнего футболиста с правом выкупа.
В «Валенсии» видят потенциал уругвайского полузащитника и считают, что из-за опыта выступлений за «Алавес» он сможет спокойно адаптироваться к чемпионату Испании. Клубу нужен новый игрок на замену травмированному Саму Кастильехо.
Пельистри стал игроком «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года. С января 2021 по июнь 2022 года Факундо на правах аренды выступал за «Алавес». В нынешнем сезоне Пельистри появился на поле за основной состав манкунианцев лишь на шесть минут матча Кубка английской лиги с «Чарльтоном» (3:0), который прошёл вчера, 10 января.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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