«Дело Черышева» может стать причиной исключения женской «Барселоны» из Кубка Испании

Футболистка «Барселоны» Гейсе Феррейра вышла на поле в матче 1/8 финала женского Кубка Испании с «Осасуной» (9:0). Однако бразильянка не отбыла дисквалификацию, которую она получила в своём последнем матче турнира. Если информация подтвердится, то «Барселону» могут дисквалифицировать за нарушения в стиле «дела Черышева». Об этом сообщает La Vanguardia.

В Испании так назвали историю, которая произошла в Кубке Испании с мадридским «Реалом» и российским полузащитником. Черышев был выпущен на поле в матче Кубка, однако он не отбыл дисквалификацию, которую заработал в составе «Вильярреала». «Реал» в дальнейшем был дисквалифицирован и лишился возможности продолжить борьбу в турнире.

«Мы просмотрели сайт федерации, и в прошлом сезоне в этом соревновании у Гейсе не было никаких дисквалификаций. Именно по этой причине мы выпустили её на поле», – сказал тренер «Барселоны» Джонатан Хиралдес.

«Осасуна» намерена подать апелляцию на матч.