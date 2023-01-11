Хави объяснил, почему не считает «Барселону» фаворитом Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче полуфинала Суперкубка Испании с «Бетисом».

«Бетис» любит владеть мячом. Пеллегрини — атакующий тренер, у него отличные игроки, которые хорошо прессингуют. Физически у них очень сильная двойная позиция в опорной зоне, но мы постараемся удерживать мяч как можно дольше.



Возможность выиграть первый титул в качестве тренера «Барселоны»? У нас хороший момент сделать это, мы спокойны. Постараемся показать свою индивидуальность. Суперкубок — это титул, и мы хотим его выиграть. Мы особенно взволнованы мыслями о возможной победе. Если мы выиграем Суперкубок, постараемся продолжать бороться за остальные титулы. Сейчас мы сосредоточены на Суперкубке. Мы не должны допускать ошибок.



«Барселона» должна доказать, что она фаворит на поле. «Бетис» — сильный соперник, но сейчас я не считаю свою команду фаворитом», — приводит слова Хави Marca.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик: