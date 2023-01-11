Тренер «Челси» Поттер прокомментировал тяжесть травм Пулишича и Стерлинга

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал тяжесть травм нападающих команды американца Кристиана Пулишича и англичанина Рахима Стерлинга.

«Мы думаем, что Кристиан пропустит пару месяцев, но надеемся, что его возвращение займёт меньше времени. Стерлинг должен восстановиться быстрее, но мы ещё оцениваем тяжесть его травмы», — приводит слова Поттера журналист Адам Ньюсон в своём «твиттере».

Ранее Пулишич и Стерлинг пропустили матч Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:4). 24-летний американский форвард сыграл 21 матч за «Челси» в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. 28-летний Стерлинг забил шесть голов и сделал три результативных паса в 22 играх.

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