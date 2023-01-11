Тен Хаг — о матче «МЮ» с «Ман Сити»: думаю, мы можем конкурировать с любой командой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал грядущее дерби в рамках Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Матч состоится в субботу, 14 января, начало – в 15:30 мск.
«Я думаю, что мы можем конкурировать с любой командой. Очевидно, что когда «Манчестер Сити» находится в своей лучшей форме, то становится сложным соперником для любого клуба. Но мы должны играть как можно лучше, тогда у нас появится шанс. Если мы этого не сделаем, как это случилось на «Этихаде», у нас не будет никаких шансов.
От нас зависят хорошее командное взаимодействие, правильная коммуникация и ответственное отношение к делу. В субботу нам понадобится только победный настрой», — приводит слова тен Хага talkSPORT.
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:
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