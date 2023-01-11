Стал известен игровой номер Жоау Феликса в «Челси»

Новичок лондонского «Челси» Жоау Феликс будет выступать за клуб под 11-м номером. Об этом лондонцы объявили на своём официальном сайте. Такой же номер португалец носит во время выступлений за свою национальную команду.
В мадридском «Атлетико» Феликс выступает под седьмым номером. Но, так как за «Челси» под ним уже несколько лет играет Н'Голо Канте, португалец принял решение взять себе 11-й. Ранее его носил немецкий нападающий Тимо Вернер, который летом 2022 года вернулся в «РБ Лейпциг» на правах полноценного трансфера.
Феликс подписал контракт до конца сезона-2022/2023 и будет тренироваться со своими товарищами по команде на этой неделе перед матчами с «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас» в рамках Премьер-лиги. Согласно источникам, синие заплатили «матрасникам» за аренду € 11 млн, а также покроют зарплату игрока.
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