«Арсенал» уволил Олега Кононова с поста главного тренера

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил об отставке главного тренера команды Олега Кононова.
«Да, мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский «Арсенал». Это обоюдное решение и обоюдное желание. Расстаёмся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни. На сборе в Турции, который стартует 14 января, команда будет работать под руководством нового главного тренера», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
56-летний Кононов возглавил «Арсенал» летом 2022 года. Под его руководством тульская команда провела 20 матчей в текущем сезоне Первой лиги, в которых одержала девять побед и пять раз сыграла вничью. С 32 очками «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице.
- 11 января 2023
-
20:12
-
20:10
-
20:03
-
20:02
-
20:00
-
19:45
-
19:40
-
19:28
-
19:26
-
19:24
-
19:15
-
19:13
-
19:11
-
19:07
-
19:01
-
18:59
-
18:51
-
18:44
-
18:30
-
18:22
-
18:21
-
18:11
-
18:06
-
18:05
-
18:05
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:36
-
17:35
-
17:28
-
17:28
-
17:18
-
17:14