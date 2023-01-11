«Арсенал» уволил Олега Кононова с поста главного тренера

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил об отставке главного тренера команды Олега Кононова.

«Да, мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский «Арсенал». Это обоюдное решение и обоюдное желание. Расстаёмся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни. На сборе в Турции, который стартует 14 января, команда будет работать под руководством нового главного тренера», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

56-летний Кононов возглавил «Арсенал» летом 2022 года. Под его руководством тульская команда провела 20 матчей в текущем сезоне Первой лиги, в которых одержала девять побед и пять раз сыграла вничью. С 32 очками «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице.