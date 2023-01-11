Хави рассказал о будущем Мемфиса Депая в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что в клубе пока нет идей по поводу продажи нападающего Мемфиса Депая.

«Будущее Депая? У нас не было встреч, мы ничего не знаем нового. Я сказал на днях, что если никто не покинет команду, то я буду счастлив. Насколько я знаю, никаких новых известий нет. Я не видел никого из руководящего состава клуба. Если будут какие-то новости, они дадут мне знать», — приводит слова Хави Marca.

28-летний Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года. В четырёх матчах нынешнего сезона на клубном уровне Мемфис отметился одним мячом. Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона.

Видеообзор. «Атлетико М» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.