Тренер вратарей сборной России назвал лучшего голкипера РПЛ в 2022 году
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим стражем ворот Российской Премьер-Лиги по итогам прошедшего 2022 года.
«Многие вратари себя проявили, было много ярких матчей. Но стабильнее остальных был Игорь Акинфеев. Он был лучшим в чемпионате России в прошлом году. Закончив играть в сборной России, Игорь сосредоточился на игре за ЦСКА и принёс команде много очков», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».
36-летний Акинфеев сыграл 18 матчей за армейскую команду в текущем сезоне, в которых пропустил 19 мячей, пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 17 матчей.
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