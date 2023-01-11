Тренер вратарей сборной России назвал лучшего голкипера РПЛ в 2022 году

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим стражем ворот Российской Премьер-Лиги по итогам прошедшего 2022 года.

«Многие вратари себя проявили, было много ярких матчей. Но стабильнее остальных был Игорь Акинфеев. Он был лучшим в чемпионате России в прошлом году. Закончив играть в сборной России, Игорь сосредоточился на игре за ЦСКА и принёс команде много очков», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

36-летний Акинфеев сыграл 18 матчей за армейскую команду в текущем сезоне, в которых пропустил 19 мячей, пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 17 матчей.