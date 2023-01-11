«Ференцварош» Черчесова уверенно обыграл «Аугсбург» в товарищеском матче

Сегодня, 11 января, состоялся товарищеский матч между немецким «Аугсбургом» и венгерским «Ференцварошем». Финальный свисток матча зафиксировал победу команды Станислава Черчесова со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 61-й минуте: точным ударом отметился Ксавье Мерсье. Через 13 минут он оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу «Ференцвароша».

Впереди у «Ференцвароша» ещё два товарищеских матча. Чемпионат Венгрии возобновится для них 24 января. После 14 встреч в турнире у подопечных Черчесова 34 очка в 14 матчах. «Ференцварош» опережает ближайшего конкурента на восемь очков, а также имеет два матча в запасе.

Черчесов – футболистам «Ференцвароша» после победы: «Неплохо!» Видеоролик: