«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются Кейном. «Тоттенхэм» может продать его летом

«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси» заинтересованы в приобретении нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
По информации инсайдера, гранды обсудят возможный трансфер капитана английской сборной с «Тоттенхэмом» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить более £ 100 млн (€ 113 млн). Контракт Кейна со «шпорами» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает английского футболиста в € 90 млн.
29-летний Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. Ранее сообщалось об интересе к англичанину со стороны мюнхенской «Баварии». За лондонский клуб Кейн сыграл 26 матчей в текущем сезоне, 17 раз поразив ворота соперников.
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