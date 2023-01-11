Дасаев: «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне. Почему нет? Гонка продолжается

Бывший футболист московского «Спартака» Ринат Дасаев оценил перспективы красно-белых на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Пока я ничего не жду от второй части чемпионата России. Думаю, чемпионская гонка продолжится. Что касается «Спартака», то он может стать чемпионом в этом сезоне. Почему нет?» — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

Московская команда занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 17 сыгранных матчей. «Спартак» уступает лидирующему санкт-петербургскому «Зениту» шесть баллов. В первом матче после зимнего перерыва в рамках чемпионата России красно-белые встретятся с екатеринбургским «Уралом» 4 марта. До этого «Спартак» примет участие в двухматчевом противостоянии с «Локомотивом» в Кубке России 22 февраля и 1 марта.