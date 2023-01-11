Червиченко назвал Кононова средним тренером после отставки из тульского «Арсенала»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отставку Олега Кононова с должности главного тренера тульского «Арсенала».
«Олег Кононов не до конца глубокий тренер. Мне кажется, что у него был какой-то всплеск: везение или заходило, а сейчас не получается. Кажется, просто тренер среднего уровня — в критических ситуациях не везде получается работать. Вспомнить «Краснодар», где были комфортные и замечательные условия — там получалось.
Я думаю, что, когда у «Арсенала» стоит задача возвращения в РПЛ, а ты отстаёшь от лидера на восемь-девять очков, — надо что-то менять. Тульская команда по своему потенциалу должна быть в числе четырёх команд, которые претендуют на путёвки в РПЛ. Но получается, что после половины чемпионата имеют хоть и небольшое, но отставание. И это, видимо, никак не соответствует планам руководства. Всё разумно.
Ждать ли Кононова в ближайшее время в РПЛ? Не знаю ни одну команду в РПЛ, которую бы он мог поднять выше, чем она находится сейчас», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 11 января 2023
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