Гончаренко: звонил Влашичу, пытался говорить на английском. А он такой: «Давай на русском»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко рассказал об особенностях общения с бывшим подопечным полузащитником итальянского «Торино» Николой Влашичем, отметив, что хорватский футболист предпочитает использовать для диалога русский, а не английский язык.
«Влашич сказал, что уже забыл русский язык? Звонил ему, когда он был в «Вест Хэме». Пытался говорить с ним на английском, а он такой: «Давай на русском! Я с Ярмоленко практикую». Видимо, Миранчук не хочет с ним разговаривать на русском, ха-ха», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, Влашич выступал за московский ЦСКА под руководством Гончаренко с 2019 по 2021 год.
Полностью интервью с Гончаренко читайте на «Чемпионате» завтра, 12 января.
- 11 января 2023
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