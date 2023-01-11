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«Динамо» огласило состав на тренировочный сбор в ОАЭ

«Динамо» огласило состав на тренировочный сбор в ОАЭ
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Московское «Динамо» завтра, 12 января, отправится в Абу-Даби (ОАЭ), где начнёт подготовку к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге.

Команда вылетит из Москвы в следующем составе:

вратари: Иван Будачёв, Илья Купцов, Игорь Лещук, Антон Шунин;

защитники: Станислав Бессмертный, Эли Даса, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Милан Майсторович, Николас Маричал, Денис Осокин, Сергей Паршивлюк, Саба Сазонов, Дмитрий Скопинцев, Роберто Фернандес, Ян Цесь;

полузащитники: Максим Александров, Лука Гагнидзе, Иван Зазвонкин, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Денис Макаров, Матиас Норманн, Георгий Сулаквелидзе, Даниил Фомин, Руслан Шагиахметов;

нападающие: Денис Боков, Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулёв, Муми Нгамалё, Фёдор Смолов, Константин Тюкавин.

В рамках тренировочного сбора команда Славиши Йокановича проведёт товарищеские матчи с «Грин Херонс» и «Оренбургом».

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