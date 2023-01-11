«Динамо» огласило состав на тренировочный сбор в ОАЭ

Московское «Динамо» завтра, 12 января, отправится в Абу-Даби (ОАЭ), где начнёт подготовку к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге.
Команда вылетит из Москвы в следующем составе:
вратари: Иван Будачёв, Илья Купцов, Игорь Лещук, Антон Шунин;
защитники: Станислав Бессмертный, Эли Даса, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Милан Майсторович, Николас Маричал, Денис Осокин, Сергей Паршивлюк, Саба Сазонов, Дмитрий Скопинцев, Роберто Фернандес, Ян Цесь;
полузащитники: Максим Александров, Лука Гагнидзе, Иван Зазвонкин, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Денис Макаров, Матиас Норманн, Георгий Сулаквелидзе, Даниил Фомин, Руслан Шагиахметов;
нападающие: Денис Боков, Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулёв, Муми Нгамалё, Фёдор Смолов, Константин Тюкавин.
В рамках тренировочного сбора команда Славиши Йокановича проведёт товарищеские матчи с «Грин Херонс» и «Оренбургом».
- 11 января 2023
-
20:12
-
20:10
-
20:03
-
20:02
-
20:00
-
19:45
-
19:40
-
19:28
-
19:26
-
19:24
-
19:15
-
19:13
-
19:11
-
19:07
-
19:01
-
18:59
-
18:51
-
18:44
-
18:30
-
18:22
-
18:21
-
18:11
-
18:06
-
18:05
-
18:05
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:36
-
17:35
-
17:28
-
17:28
-
17:18
-
17:14