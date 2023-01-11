Жоау Феликс: в английской Премьер-лиге особая футбольная атмосфера

Нападающий «Челси» Жоау Феликс поделился эмоциями от перехода в лондонский клуб, а также об английской Премьер-лиге, в которой ему предстоит выступать.
«Я не так много знаю о Лондоне, но в курсе, что это замечательный город, и очень большой. Но сейчас я сфокусирован на том, чтобы помочь команде. Я из тех игроков, кто любит возиться с мячом, это приносит мне удовольствие. Хочу сделать всех болельщиков счастливыми. Я готов привнести в команду свою радость от игры в футбол, а также поделиться этим со всеми фанатами.
Каждый выходные, независимо от того, играет «Челси» или другая команда, я люблю смотреть матчи Премьер-лиги, потому что здесь особая футбольная атмосфера», — сказал Феликс в интервью для официального канала «Челси» в социальных сетях.
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- 11 января 2023
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