Виктор Гончаренко: не смотрел все матчи ЧМ-2022 — я же не Тимур Журавель

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко рассказал, как смотрел матчи прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Не было мысли поехать в Катар на чемпионат мира. Когда есть такой длинный отпуск, то не хочется тратить время на перелёты. Да ещё и матчей много. Лучше посмотреть несколько, чем прилететь на один.



Не смотрел все матчи ЧМ-2022 — я же не Тимур Журавель. Нет цели посмотреть все игры — есть цель грамотно их проанализировать и использовать полученную информацию», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

На чемпионате мира 2022 года было сыграно 64 матча. Российский журналист Тимур Журавель известен тем, что посетил все игры турнира.

Полностью интервью с Гончаренко читайте на «Чемпионате» завтра, 12 января.