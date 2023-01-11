Виктор Гончаренко: не смотрел все матчи ЧМ-2022 — я же не Тимур Журавель

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко рассказал, как смотрел матчи прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Не было мысли поехать в Катар на чемпионат мира. Когда есть такой длинный отпуск, то не хочется тратить время на перелёты. Да ещё и матчей много. Лучше посмотреть несколько, чем прилететь на один.
Не смотрел все матчи ЧМ-2022 — я же не Тимур Журавель. Нет цели посмотреть все игры — есть цель грамотно их проанализировать и использовать полученную информацию», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
На чемпионате мира 2022 года было сыграно 64 матча. Российский журналист Тимур Журавель известен тем, что посетил все игры турнира.
Полностью интервью с Гончаренко читайте на «Чемпионате» завтра, 12 января.
- 11 января 2023
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