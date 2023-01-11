Агбонлахор — о дерби «МЮ» — «МС»: Гвардиола не может принимать глупые решения с составом

Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор в преддверии манчестерского дерби поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, а также о нападающем «красных дьяволов» Маркусе Рашфорде.

«Манчестер Сити» сейчас немного странный, вы смотрите на них и видите Фила Фодена на скамейке. Пеп [Гвардиола] недавно сказал что-то о дисциплине игроков. Возможно, это объясняет, почему Фоден и Канселу не получают игрового времени. Но если они не сыграют своим лучшим составом с «Манчестер Юнайтед», попытаются использовать несколько молодых игроков, то не смогут победить.

Пеп не может принимать глупые решения. Он должен играть со своей лучшей командой с «Ман Юнайтед», потому что у тех есть Маркус Рашфорд. У Кайла Уолкера есть скорость, но Рашфорд в такой форме напугает любого защитника. Перед чемпионатом мира и во время него он выглядел как игрок, который рад снова играть, хотя в прошлом сезоне всё было иначе», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

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