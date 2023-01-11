Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роднина: футбол в России находится на уровне ниже плинтуса. У нас есть популярные игроки?

Роднина: футбол в России находится на уровне ниже плинтуса. У нас есть популярные игроки?
Комментарии

Известная советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала отсутствие футболистов в списке лучших спортсменов 2022 года в России.

«У нас разве есть популярные футболисты? Если и есть, то они снискали славу не за счёт своего мастерства. Футбол в России находится на уровне ниже плинтуса. Россияне не назвали никого из футболистов, потому что в других видах спорта есть более достойные кандидаты, которых знают по всему миру», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне признали фигуристку Камилу Валиеву лучшей спортсменкой 2022 года. За неё отдали голоса 7% респондентов. Кроме неё, наибольшую долю симпатий жителей России снискали лыжник Александр Большунов (5%), хоккеист Александр Овечкин (3%) и фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова, набравшие по 2%.

Новость по теме
ВЦИОМ: россияне назвали Камилу Валиеву спортсменкой 2022 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023