Роднина: футбол в России находится на уровне ниже плинтуса. У нас есть популярные игроки?

Известная советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала отсутствие футболистов в списке лучших спортсменов 2022 года в России.

«У нас разве есть популярные футболисты? Если и есть, то они снискали славу не за счёт своего мастерства. Футбол в России находится на уровне ниже плинтуса. Россияне не назвали никого из футболистов, потому что в других видах спорта есть более достойные кандидаты, которых знают по всему миру», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне признали фигуристку Камилу Валиеву лучшей спортсменкой 2022 года. За неё отдали голоса 7% респондентов. Кроме неё, наибольшую долю симпатий жителей России снискали лыжник Александр Большунов (5%), хоккеист Александр Овечкин (3%) и фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова, набравшие по 2%.