Источник: Самошников подписал контракт с «Локомотивом» на три года
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Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников подписал предварительное соглашение с московским «Локомотивом». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, контракт футболиста с железнодорожниками вступит в силу летом 2023 года и будет рассчитан на три года. Зарплата игрока составит пять миллионов рублей в месяц с возможностью увеличения до семи миллионов, в случае если Самошников отыграет определённое количество матчей.
25-летний Самошников, выступающий за «Рубин» с 2020 года, сыграл 16 матчей в Первой лиге России в текущем сезоне. Защитник отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Контракт Самошникова с казанцами был рассчитан до июня 2023 года.
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