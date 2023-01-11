Бывший игрок «Атлетико» и «Интера» Миранда завершил карьеру

Центральный защитник Жоао Миранда закончил карьеру в возрасте 38 лет. Об этом уже бывший футболист сообщил на своей странице в социальных сетях.
«Момент настал. Выражаю особую благодарность всем, кто болел за меня. Спасибо большое футболу! Теперь всё останется в истории», — написал футболист в своём профиле в «Твиттере».
В своей карьере Миранда выступал за такие клубы, как мадридский «Атлетико» и миланский «Интер». В составе испанской команды он стал чемпионом страны, финалистом Лиги чемпионов, обладателем трофея Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Также Жоао выступал за сборную Бразилии, за которую провёл 58 встреч, и стал победителем Кубка Америки. Последний клубом для него стал бразильский «Сан-Паулу».
Что делает Дидье Дрогба после завершения карьеры игрока?
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