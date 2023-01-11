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«Кардифф» заплатил «Нанту» часть средств за трансфер Салы. Он умер четыре года назад

«Кардифф» заплатил «Нанту» часть средств за трансфер Салы. Он умер четыре года назад
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Английский «Кардифф» перевёл на счета французского «Нанта» € 6 млн, которые были прописаны в качестве первого взноса за переход нападающего Эмилиано Салы. Об этом сообщает Globo.

Отметим, что сделка по переходу аргентинского футболиста была произведена в январе 2019 года. Во время полёта в расположение «Кардиффа» самолёт с Салой на борту разбился, игрок не выжил. «Кардифф» отказывался платить за его трансфер € 17 млн, подразумевая, что футболист ни разу не сыграл в футболке клуба. Однако ФИФА обязала «Кардифф» заплатить € 6 млн, которые подразумевались в качестве первого взноса.

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию «Кардиффа» в августе прошлого года, посчитав, что трансфер был «завершён» на момент смерти нападающего. С тех пор английский клуб не может подписывать игроков из-за отсутствия оплаты. Внесённая сумма позволит команде совершать покупки в зимнее трансферное окно.

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