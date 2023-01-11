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Инсинье: у меня были предложения из Италии, но я неаполитанец и фанат «Наполи»

Инсинье: у меня были предложения из Италии, но я неаполитанец и фанат «Наполи»
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Бывший нападающий итальянского «Наполи» Лоренцо Инсинье, ныне выступающий за «Торонто» в американской МЛС, рассказал о верности неаполитанскому клубу.

«В прошлом году у меня были предложения от других команд Италии, но, как я всегда и говорил, я неаполитанец и фанат «Наполи», так что в Серии A я бы играл только в этой футболке», — приводит слова Инсинье Corriere dello Sport.

Инсинье является воспитанником «Наполи». Итальянец прошёл через все юниорские и молодёжные команды системы неаполитанского клуба. Всего за «Наполи» Инсинье сыграл 434 матча во всех турнирах, отметившись 122 забитыми мячами и 95 голевыми передачами. Футболист дважды выигрывал Кубок Италии (2014 и 2020) и один раз стал обладателем Суперкубка страны (2015).

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