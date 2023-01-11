Нойер настроен вернуться после травмы к началу сезона-2023/2024. «Бавария» ищет замену

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер намерен полностью восстановиться после полученной травмы к началу следующего сезона. Об этом сообщает издание Sky Sport Germany.

По информации источника, несмотря на то что руководство «Баварии» предполагает более долгое восстановление вратаря после полученного повреждения, Нойер настроен вернуться в строй мюнхенцев уже к середине июля, когда команда начнёт предсезонную подготовку.

«Бавария» хочет найти долгосрочную замену Нойеру, нацелившись на подписание голкипера «Боруссии» Мёнхенгладбах Яна Зоммера, которому предлагается контракт до 2025 года. Соглашение же капитана мюнхенцев рассчитано до 2024 года.

Ранее стало известно, что восстановление 36-летнего Нойера займёт больше времени, чем предполагалось, из-за неправильно поставленного изначального диагноза.

Новость по теме Восстановление Нойера может потребовать больше времени, чем изначально предполагалось

Нойер спел хорватскую националистическую песню: