Вячеслав Колосков назвал пропуск Промесом первого сбора «Спартака» мутной историей
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал пропуск нападающим «Спартака» Квинси Промесом сборов красно-белых в ОАЭ.
«История с пропуском Промесом сборов очень мутная. Не очень хочется погружаться в неё. Если человек не едет на сборы, то для этого должны быть или есть веские основания. Арестуют или не арестуют — что нам тут фантазировать. Ясно, что «Спартак» его оберегает. От чего, почему и по какому случаю — надо узнавать», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее появилась информация, что власти ОАЭ могут экстрадировать футболиста в Нидерланды в рамках сотрудничества стран. В данный момент Промес задействован в судейском разбирательстве.
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