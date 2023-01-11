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«Пеле вечен». Неймар показал футболку с бразильской легендой из раздевалки «ПСЖ»

«Пеле вечен». Неймар показал футболку с бразильской легендой из раздевалки «ПСЖ»
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал фотографию футболки с изображением своего легендарного соотечественника Пеле, скончавшегося в конце декабря 2022 года.

Фото: Из личного архива Неймара

«Пусть бог благословит и защитит нас. Пеле вечен», — подписал опубликованный в одной из своих социальных сетей снимок Неймар.

Футболист принёс майку с изображением Пеле в раздевалку «ПСЖ» перед матчем 18-го тура французской Лиги 1 с «Анже», который пройдёт сегодня, 11 января. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Напомним, Пеле скончался после продолжительной борьбы с раковым заболеванием на 82-м году жизни. Легендарный бразилец является единственным футболистом в истории, трижды становившимся чемпионом мира.

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Тысячи болельщиков пришли попрощаться с Пеле:

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