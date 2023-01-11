«Лестер» предложил € 36,5 млн за нападающего «Фиорентины»
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«Лестер» в текущее зимнее трансферное окно хочет усилить линию нападения, чтобы улучшить результаты сезона в Премьер-лиге. Как сообщает портал 90min, «лисы» предложили итальянской «Фиорентине» около € 36,5 млн за их аргентинского нападающего Николаса Гонсалеса.
Оба клуба уже приступили к переговорам о трансфере. В руководстве английского клуба считают, что игрок будет заинтересован в переходе. «Лестер» ждёт, когда «фиалки» отреагируют на трансфер, чтобы начать переговоры с игроком.
Однако «лисы» не единственный клуб, который следит за Гонсалесом. Считается, что «Тоттенхэм» и «Ньюкасл Юнайтед» также проявляют интерес к игроку последние месяцы, однако ещё не сделали официального предложения.
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