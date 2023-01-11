Агент Мевли не стал комментировать информацию о возможном уходе защитника из «Спартака»

Андрей Степанов, агент защитника «Спартака» Михи Мевли, отказался от комментария информации о возможном уходе футболиста из московской команды.

«Правда ли, что Мевля в ближайшее время может покинуть «Спартак»? На данный момент не могу дать никакой информации. Без комментариев», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Мевля стал игроком «Спартака» осенью 2022 года, перейдя из турецкого «Аланьяспора» на правах свободного агента. За красно-белых словенец сыграл четыре матча в Российской Премьер-Лиге и провёл три встречи в рамках Кубка России, не отметившись результативными действиями.

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