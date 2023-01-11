Миранчук выйдет в старте «Торино» на матч с «Миланом» в 1/8 финала Кубка Италии

Сегодня, 11 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Милан» встретится с «Торино». Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток главного арбитра встречи Антонио Рапуано прозвучит в 23:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Милан»: Тэтэрушану — Калюлю, Томори, Габбиа — Дест, Тонали, Вранкс, Салемакерс, Побега, Диас — Де Кетеларе.
«Торино»: В. Милинкович-Савич — Схюрс, Буонджорно, Джиджи, Родригес — Синго, Лукич, Миранчук, Риччи — Влашич, Санабрия.
В итальянской Серии А команды находятся на достаточно разных положениях турнирной таблицы. «Милан» располагается на второй строчке чемпионата, имея в активе 37 очков (отставание от лидирующего «Наполи» составляет семь очков). «Торино» занимает 10-е место, команда набрала 23 очка.
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