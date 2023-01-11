Кобелев: в «Спартаке» есть кем заменить Промеса, хотя Абаскалю придётся поломать голову

Бывший полузащитник московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал ситуацию с отсутствием нападающего «Спартака» Квини Промеса на тренировочных сборах красно-белых на Ближнем Востоке.
«В «Спартаке» есть кем заменить Промеса. Штабу Гильермо Абаскаля предстоит поломать голову в том числе над этим, чтобы, если у футболиста не пойдёт, было кому довериться вместо него. В любом случае Промесу потребуется время на адаптацию. Если он будет хорошо физически готов, двух недель окажется достаточно, чтобы поймать игровой ритм. Просто в первый месяц-полтора, когда сохранится зимняя погода, а газоны будут вязкими, на первый план выйдет именно функциональная готовность. А так нидерландец прекрасно знает команду, а партнёры понимают, на что он способен», — приводит слова Кобелева RT.
Напомним, ранее стало известно, что лучший бомбардир «Спартака» в текущем сезоне пропустит сборы команды в ОАЭ. Точные причины отсутствия нидерландца неизвестны.
- 11 января 2023
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