Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мальдини прокомментировал ситуацию с продлением контрактов «Милана» с Беннасером и Леау

Мальдини прокомментировал ситуацию с продлением контрактов «Милана» с Беннасером и Леау
Комментарии

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, как обстоит ситуация с продлениями контрактов полузащитника Исмаэля Беннасера и вингера Рафаэла Леау.

«Готовы ли мы к продлению контракта с Исмаэлем Беннасером? Безусловно. Я думаю, что в ближайшие 24–36 часов мы это сделаем. В этом году мы сосредоточились на обновлении нашего костяка игроков, созданного во время первой трансферной кампании 2019 года, и мы обновили контракты практически всех. Надо сказать, что продлили соглашения все, кто хотел этого.

Продление Леау? Мы разговариваем, совершили несколько видеозвонков, нам не обязательно встречаться лично. Мы постараемся прийти к решению. Обе стороны, кажется, хотят этого, и теперь мы хотим попытаться закрыть дело. Как мы пытались сделать это за последние полтора года, когда уже многое произошло. С нашей стороны есть явное стремление, и кажется, что это наблюдается и у игрока», — приводит слова Мальдини журналист Альфредо Педулла.

Новость по теме
«Интер» может продать Думфриса для будущих трансферов. На игрока претендуют клубы АПЛ

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023