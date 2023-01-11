Мальдини прокомментировал ситуацию с продлением контрактов «Милана» с Беннасером и Леау

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, как обстоит ситуация с продлениями контрактов полузащитника Исмаэля Беннасера и вингера Рафаэла Леау.

«Готовы ли мы к продлению контракта с Исмаэлем Беннасером? Безусловно. Я думаю, что в ближайшие 24–36 часов мы это сделаем. В этом году мы сосредоточились на обновлении нашего костяка игроков, созданного во время первой трансферной кампании 2019 года, и мы обновили контракты практически всех. Надо сказать, что продлили соглашения все, кто хотел этого.

Продление Леау? Мы разговариваем, совершили несколько видеозвонков, нам не обязательно встречаться лично. Мы постараемся прийти к решению. Обе стороны, кажется, хотят этого, и теперь мы хотим попытаться закрыть дело. Как мы пытались сделать это за последние полтора года, когда уже многое произошло. С нашей стороны есть явное стремление, и кажется, что это наблюдается и у игрока», — приводит слова Мальдини журналист Альфредо Педулла.

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