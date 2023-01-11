Мальдини прокомментировал ситуацию с продлением контрактов «Милана» с Беннасером и Леау

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, как обстоит ситуация с продлениями контрактов полузащитника Исмаэля Беннасера и вингера Рафаэла Леау.
«Готовы ли мы к продлению контракта с Исмаэлем Беннасером? Безусловно. Я думаю, что в ближайшие 24–36 часов мы это сделаем. В этом году мы сосредоточились на обновлении нашего костяка игроков, созданного во время первой трансферной кампании 2019 года, и мы обновили контракты практически всех. Надо сказать, что продлили соглашения все, кто хотел этого.
Продление Леау? Мы разговариваем, совершили несколько видеозвонков, нам не обязательно встречаться лично. Мы постараемся прийти к решению. Обе стороны, кажется, хотят этого, и теперь мы хотим попытаться закрыть дело. Как мы пытались сделать это за последние полтора года, когда уже многое произошло. С нашей стороны есть явное стремление, и кажется, что это наблюдается и у игрока», — приводит слова Мальдини журналист Альфредо Педулла.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
- 12 января 2023
-
00:58
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:51
-
00:03
-
00:00
- 11 января 2023
-
23:44
-
23:36
-
23:33
-
23:30
-
23:29
-
23:17
-
23:15
-
22:50
-
22:50
-
22:49
-
22:21
-
22:20
-
22:17
-
22:12
-
22:11
-
22:09
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:48
-
21:47
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:15