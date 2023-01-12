Лукас Моура не будет продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Летом игрок уйдёт бесплатно

Крайний атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура, благодаря хет-трику которого «шпоры» совершили исторический камбэк в ответном полуфинальном матче 2019 года с «Аяксом» (2:3), не продолжит свою карьеру в клубе после пяти лет пребывания. Как сообщает Globo Esporte, бразилец не будет продлевать своё соглашение с лондонцами, которое истекает летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что игрок хотел бы вернуться в «Сан-Паулу», в котором начинал карьеру, однако агент игрока Жуниор Педросо опроверг информацию о переговорах с клубом. По словам представителя, рассматриваются предложения от команд США, Англии, Италии, Испании, Катара и Саудовской Аравии. Окончательное решение будет принято, по словам агента, с особой осторожностью.
В этом сезоне Лукас Моура из-за травм принял участие только в 13 матчах «Тоттенхэма» из 26. В последний раз он выходил на поле ещё до старта чемпионата мира — 12 ноября в игре с «Лидсом» (4:3). На его счету не зафиксировано никаких результативных действий.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
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